نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأمن الاردني : 49 إصابة بين رجال الأمن العام بأعمال الشغب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:10 مساءً - دوت الخليج :- قال مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الجمعة، إن إطلاق العيارات النارية باتجاه رجال الشرطة كان بشكل مباشر، من قبل المخربين.

وأضاف المعايطة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ وزارة الداخلية بعد استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إن المديرية تتدرج بالإجراءات للتعامل مع أعمال الشغب.

وشيّع الأردنيون، الجمعة، جثمان الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير في محافظة جرش، والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في معان.

وأكد المعايطة، إصابة 49 رجلا من الأمن العام خلال أعمال الشغب.

وأشار إلى أنه تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين.

وتابع "سنضرب بيد من حديد كل من يريد التعدي على الأمن الوطني".

وأوضح أن الاحتجاجات انحرفت عن المسار السلمي، وأصبحت تعتدي على الممتلكات وقطع الطرق أمام المواطنين وإطلاق العيارات النارية على رجال الأمن، مبينا أن حق التعبير في إطاره السلمي محفوظ.

ولفت إلى أن أعمال الشغب أصبحت معطلا لواجبات مكافحة الجريمة وخاصة المخدرات.

وأكد أن رجل الأمن يقوم بمهمة المحافظة على الأمن والاستقرار وهو واجب مقدس.