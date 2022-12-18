إجراء بريطانى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى للحكومة البريطانية أنه لمدة 6 أشهر أخرى، سيستمر برنامج السفر المجانى فى منح جميع الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم ووصلوا إلى المملكة المتحدة رحلة مجانية واحدة إما عن طريق السكك الحديدية أو الحافلة أو المترو للوصول إلى وجهتهم النهائية.

وأشار الموقع إلى أن وزارة النقل تعمل بشكل وثيق مع المشغلين لضمان تقديم الدعم للوافدين الأوكرانيين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويقدم البرنامج دعما حيويا لأولئك الذين هم فى أمس الحاجة إليه ويعنى التمديد الذى أعلنته بريطانيا اليوم استمرار حماية الركاب إذا تصاعد الوضع فى أوكرانيا أكثر.

وقال وزير النقل البريطانى مارك هاربر: "نعلم، بالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم فى أوكرانيا والعثور على ملاذ فى المملكة المتحدة، يشكل هذا الدعم أمرا حيويا، مما جعل الرحلة الصعبة إلى بر الأمان أسهل فى جزء ما".

وأضاف هاربر: "سنستمر فى بذل كل ما فى وسعنا للوقوف مع أوكرانيا والأوكرانيين، وهذا المخطط يمثل بادرة أولى مهمة عند وصولهم إلى بلدنا".

وأوضح أنه حتى الآن، استخدم أكثر من 2900 أوكرانى من الذين تم إجلاؤهم هذا البرنامج الحيوى، مما سهل على الأوكرانيين الفارين من الحرب الوصول إلى الأمان والملاذ الآمن فى المملكة المتحدة.

ويوفر البرنامج، الذى تم إطلاقه فى مارس 2022، للقادمين الأوكرانيين رحلة نقل عام واحدة بدون تكلفة فى غضون 48 ساعة من الوصول إلى موانئ الدخول الإنجليزية الرئيسية نحو وجهتهم النهائية فى المملكة المتحدة.