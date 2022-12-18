هل منعت أمريكا أوكرانيا من اغتيال رئيس الأركان الروسى؟ دبلوماسى يجيب

جدة - نرمين السيد - استهداف القوات الروسية

وفى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال الدبلوماسى الأوكرانى إيفان سيهيدا، من الكويت، اليوم الأحد، إنه بحسب ما قرأ الأخبار فى أوكرانيا، فقد تم بالفعل استهداف القوات الروسية المتمركزة فى الأراضى الأوكرانية، خلال زيارة رئيس الأركان الروسى.

وأضاف سيهيدا، أنه عندما تم استهداف هذه المنطقة، قُتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين بالقيادة العسكرية الروسية، لكن رئيس الأركان الروسى كان قد خرج من هناك.

هل منعت أمريكا اغتيال القائد الروسى؟

وتعقيبًا على الأنباء المتداولة فى الصحف الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية منعت أوكرانيا من استهداف المسؤول الروسى، قال الدبلوماسى الأوكرانى، إنه لا يمكنه نفى أو تأكيد هذا الأمر.

وذكر الدبلوماسى الأوكرانى إيفان سيهيدا، خلال مداخلته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكهرباء تعمل فى مدينة كييف لمدة 4 أو 5 ساعات يوميًا، وهذا قليل جدًا، لافتًا إلى أن المواطنين يعانون لكنهم صامدون.

كما أشار إلى أن الضربات الصاروخية الروسية بدأت على مبانى الطاقة فى أوكرانيا منذ شهرين، مضيفًا أنه يتم إطلاق صاروخ باتجاه هذه المنشآت كل أسبوع تقريبًا.