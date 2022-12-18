العالم اليوم - في يوم النهائي.. كشف تفاصيل أزمة بنزيمة مع المنتخب الفرنسي

انتم الان تتابعون خبر في يوم النهائي.. كشف تفاصيل أزمة بنزيمة مع المنتخب الفرنسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 04:24 مساءً - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تفاصيل مثيرة حول أزمة النجم الفرنسي كريم بنزيمة، في يوم النهائي المرتقب بين الأرجنتين وفرنسا.

وأشارت مصادر للصحيفة الفرنسية الكبيرة، أن أفضل لاعب في العالم لعام 2022، أراد البقاء في قطر مع معسكر المنتخب، على أمل العودة للمشاركة في المباريات.

وكان بنزيمة قد أصيب قبل أيام من انطلاق المونديال، وتم استبعاده من تشكيلة المنتخب الفرنسي بطريقة غامضة.

وقالت الصحيفة إن بنزيما لم يكن قلقا جدا لإصابته، وأراد البقاء والعمل على العودة، لكن الطاقم التدريبي لمنتخب فرنسا بقيادة المدرب ديديه ديشامب طلب منه الرحيل وتم استبعاده.

بنزيما عاد الأسبوع الماضي لتدريبات ناديه ريال مدريد الإسباني، مما يعني إنه كان يستطيع المشاركة في المونديال.

وقبل أيام من النهائي، نشر بنزيمة رسائل "مشفرة" على صفحاته، يقول فيها إنه غير مهتم، في إشارة لدعوته لحضور نهائي المونديال، كما نشر صورة له مع أسطورة المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان.

واستغرب البعض من توقيت صحيفة ليكيب لنشر تفاصيل أزمة بنزيمة مع المنتخب الفرنسي.

وقالت "ليكيب" إن بنزيمة قطع كل الاتصالات مع الطاقم التدريبي للمنتخب، كما أشارت إلى أن اجتماعا بين ديشامب وطبيب الفريق فرانك لو غال كانت نتيجته "لا جدوى من بقاء بنزيمة مع المنتخب في قطر".