العالم اليوم - كم سيحصل الفائز بكأس العالم 2022؟

انتم الان تتابعون خبر كم سيحصل الفائز بكأس العالم 2022؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 04:24 مساءً - من المقرر أن يحصل اتحاد كرة القدم للفريق الفائز بكأس العالم على جوائز مالية تصل إلى 42 مليون دولار.

وسيحصل الفريق الخاسر في نهائي اليوم الأحد بين فرنسا والأرجنتين على 30 مليون دولار من صندوق جوائز الفيفا البالغ 440 مليون دولار.

وعندما فازت فرنسا بكأس العالم في 2018، حصل الاتحاد الفرنسي على 38 مليون دولار من صندوق جوائز الفيفا البالغ وقتها 400 مليون دولار.

ولا تذهب كل الأموال إلى اللاعبين، لكن من المتوقع أن يحصلوا على جزء كبير منها.

وحسبما ذكرت صحيفة ليكيب اليومية الرياضية الفرنسية، فمن المقرر أن يحصل لاعبو فرنسا مثل كيليان مبابي على مكافأة قدرها 554 ألف يورو (586 ألف دولار) من قبل اتحادهم للفوز بالمباراة النهائية.

ويحصل كل اتحاد كرة قدم وطني على ما لا يقل عن 9 ملايين دولار من أموال الجوائز مقابل اللعب في كأس العالم لهذا العام، بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار لكل منها لتغطية تكاليف التحضير للبطولة.

وبالنسبة لفريق كرواتيا صاحب المركز الثالث فسيحصل على 27 مليون دولار من أموال الجائزة، بينما ينال المغرب الذي احتل المركز الرابع 25 مليون دولار.

جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الفيفا على مدى السنوات الأربع الماضية بلغ 7.5 مليار دولار، معظمها من صفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى مبيعات التذاكر والضيافة.