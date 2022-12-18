باحث لـ «إكسترا نيوز»: خطط أوروبا تهدف إلى مجابهة الهجرة غير الشرعية

الأوروبيون يرفضون
وأشار محمود سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" إلى أن المهاجرين يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية فى البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، لافتًا إلى استطلاع تم إجراؤه فى أوروبا حول معارضة الأوروبيين ومخاوفهم من تزايد أعداد المهاجرين عام 2019، حيث كشفت نتائج الاستطلاع أن الأوروبيين يعارضون وجود أعداد كبيرة من المهاجرين، باعتبارهم يؤثرون على موارد الدولة.
آسيا أكبر قارة تستقبل مهاجرين
وأوضح الباحث بالمركز المصرى للدراسات والفكر، أن آسيا أكبر القارات استضافة للمهاجرين، بنحو 85 مليون مهاجر، وتليها أوروبا فى المركز الثانى بـ82 مليون مهاجر، وذلك وفقا لإحصائيات 2019.
وأشار إلى أن القارتين أصبحتا متساويتين فى العدد، وقد تزيد أوروبا قليلا بنحو 86 مليون مهاجر مؤخرًا، قبل الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن أوروبا تمارس وتضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التى تحد من أعداد المهاجرين، للحد من الهجرة غير الشرعية.
281 مليون مهاجر
وأشار الباحث محمود سلامة، فى تصريحاته لـ "اكسترا نيوز"، إلى أن هناك 281 مليون مهاجر على مستوى العالم.
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