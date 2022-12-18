روسيا: الولايات المتحدة تسعى لتصعيد النزاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف- إن "الولايات المتحدة تنجر بشكل متزايد إلى الصراع الأوكرانى"، محذرا من عواقب لا يمكن التنبؤ بها لزيادة إمدادات الأسلحة لكييف، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تتجاهل هواجس موسكو بهذا الشأن".
وأشار إلى أن "الكثير من السياسيين الأمريكيين لا يزالون يفكرون ويتصرفون وفقا لقوانين الحرب الباردة"، لافتا إلى أن "استعادة موسكو لهيبتها أصبح مصدر إزعاج لواشنطن".
وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد ذكر سابقا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى حول أوكرانيا، أن أى دولة ترسل الأسلحة لكييف تصبح طرفا فى الصراع.
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