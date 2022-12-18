مسؤول أوكرانى يعترف: قوات كييف استهدفت رئيس الأركان الروسى

جدة - نرمين السيد - أكد أليكسى أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكرانى، اليوم الأحد، أن قوات بلاده حاولت استهداف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليرى جيراسيموف، عندما زار مناطق العملية العسكرية قبل أشهر.





وقال أريستوفيتش، إن القوات الأوكرانية ضربت المقر الذى كان فيه جيراسيموف، لكنه كان قد غادره قبل الضربة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن واشنطن كانت ضد خطط كييف لاغتيال جيراسيموف بسبب المخاوف من أن يؤدى ذلك إلى تصعيد النزاع، ولم تشارك المعلومات الاستخباراتية حول تحركاته مع أوكرانيا، وطلبت إلغاء الهجوم، ولكنها تلقت إخطارا من الجانب الأوكرانى ببدء الهجوم.

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