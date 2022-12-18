بدء اقتحامات المستوطنين الصهاينة للأقصى المبارك

بدء اقتحامات المستوطنين الصهاينة للأقصى المباركبدأت صباح اليوم الأحد، أولى مجموعات المستوطنين الصهاينة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن شرطة العدو اقتحمت في وقت سابق، المسجد الأقصى تمهيدًا للسماح للمستوطنين باقتحامه وبدأت بإخراج المرابطين من داخله.

ومنذ ساعات الفجر، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات العدو الصهيوني بكثافة داخل البلدة القديمة منذ الفجر، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

ووجهت القوى والفصائل والهيئات دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

