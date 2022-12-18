«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وكشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، عن أن جماعة الهيكل المزعوم اليهودية تنفذ اقتحامات متتالية منذ صباح اليوم، بواسطة مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تأتى متزامنة مع الأعياد اليهودية، لافتة إلى أن مجموعة الهيكل المزعوم المتطرفة تنشر دعوات على موقع التواصل الاجتماعى، لتقود جماعات المستوطنين وتقوم باقتحامات مستمرة داخل المسجد المبارك.

وأوضحت ولاء السالمين، أن جماعة المستوطنين المتطرفين يمنعون الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، وطلاب المدارس وتخلى المسجد من المسلمين ويقومون بضربهم بطريقة عشوائية لتنفيذ هذه الاقتحامات، وتحرص على عدم تواجد أى مسلم فلسطينى داخل المسجد.