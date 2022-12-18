مقتل 19 شخصا فى انفجار صهريج وقود بـ كابول

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن المتحدث باسم إقليم "بروان" سعيد همت الله شميم، قوله إن الانفجار الذى وقع فى نفق "سالانج" أودى بحياة 19 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال، مضيفا أن ناجين ما زالوا محاصرين تحت الحطام وأن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر من ذلك بشكل كبير.

من جانبه، قال رئيس صيانة نفق "سالانج" حافظ محمد يعقوب، إن النفق الذى امتلأ بالدخان من الداخل جعل من الصعب إخلاء الجرحى، لكن تم بذل جهود لإنقاذهم.

ولم يتسن على الفور معرفة سبب الحادث الذى وقع فى حوالى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى لأفغانستان.

ووقع الانفجار فى نفق "سالانج"، الذى يقع على بعد 80 ميلا تقريبا من شمال كابول، الذى يعد حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب أفغانستان، بعد اشتعال النيران فى شاحنة وقود انقلبت داخل النفق، وسرعان ما انتشرت النيران فى المركبات الأخرى داخل النفق.