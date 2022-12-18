الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق بشأن إصلاح أسواق الكربون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا، فى بيان، إن الاتفاق يتيح لهم الوفاء بأهداف المناخ فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد، مع التأكد من دعم المواطنين الأكثر تضررًا وكذلك الشركات الصغيرة على نحو فعال فى التحول المناخى.

ورغم هذا التوصل، لا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى الاعتماد رسميًا من قبل البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى، اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.