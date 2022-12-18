روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة ومقتل 75 مقاتلا أوكرانيا فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على بلدة "ياكوفليفكا" فى دونيتسك، حسبما أفاد نبأ عاجل عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على بلدة "ياكوفليفكا" فى دونيتسك، حسبما أفاد نبأ عاجل عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 75 مقاتلاً أوكرانيا بمنطقة "كوبيانسك" و"دونيتسك".

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