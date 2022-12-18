العالم اليوم - قبل مواجهة فرنسا.. رسالة مؤثرة من معلمة ميسي لنجم الأرجنتين

انتم الان تتابعون خبر قبل مواجهة فرنسا.. رسالة مؤثرة من معلمة ميسي لنجم الأرجنتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:23 مساءً - وجهت معلمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة قبل لقاء "راقصي التانغو" مع فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم 2022.

وقالت مونيكا دومينا، التي كانت معلمة ميسي في المرحلة الابتدائية، إنها علمت اللاعب القراءة والكتابة، مشيرة إلى أن كتابتها للرسالة جاء لرغبتها في التعبير عن مشاعرها تجاه تلميذها السابق.

ونقل موقع "موندو ديبورتيفو" عن دومينا قولها: "ما زلت لا أصدق ذلك، لقد علّمت ميسي القراءة والكتابة. أردت حقا رؤيته وقلت سأكتب له خطابا قصيرا، آمل أن يصل إليه".

وأضافت في مقابلة مع راديو "سوبر ديبورتيفو": "أريد أن أراه لأنني أعاني من مشاكل في القلب وورم. أريد أن أعانقه قبل أن أموت".

وأوضحت المعلمة أنها لا تزال على تواصل بأحد أقارب ميسي الذي يبلغها عندما يزور لاعب كرة القدم روزاريو التي نشأ فيها "البرغوث"، إلا أنها لم ترغب في إزعاجه.

وتابعت قائلة: "يتصل بي ابن عم ميسي عندما يكون ليو في روزاريو ويسألني إذا كنت أريد أن ألقي التحية عليه، لكنني أشعر بالحرج. إذا جاء لروزاريو هذه المرة فسأذهب لرؤيته، وآمل أن يستقبلني".

وفي نهاية حديثها كشفت دومينا عن نص الرسالة التي كتبتها إلى قائد منتخب الأرجنتين والتي جاء فيها: "مرحبا ميسي. الحمد لله على كوني معلمتك. شكرا لك لكونك تلميذي. أشكرك على ما حققته. لا تتغير أبدا. أنت شخص بسيط، متواضع، رائع وبسيط. أشعر بالفخر لكوني جزء من حياتك".

واسترسلت قائلة: "شكرا على منحنا السعادة القصوى في هذه الأوقات وسط نكسات عديدة، لأنك عرفت كيف تقود الفريق لمثل هذا اللقاء المرتقب. رؤيتك سعيدا مصدر سعادة لي".

واختتمت الرسالة قائلة: "شكرا على المجد الذي صنعته للأرجنتين. أحب أن أحضنك لافتخاري بك. أتمنى لك اليوم حظا سعيدا. نحن نحبك يا ليو".

ويطمح ميسي لإضافة اللقب الأهم لمسيرته الكروية، الأحد، عندما يقابل المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، على ملعب "لوسيل" في الدوحة.

ويسعى ميسي (35 عاما) للفوز بكأس العالم 2022 بعد غياب المنتخب الأرجنتيني عن التتويج باللقب منذ عام 1986.