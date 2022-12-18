مقتل 8 من قوات الأمن العراقية فى تفجير بـ كركوك

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن ثمانية من رجال الشرطة العراقية على الأقل قتلوا، بعد أن انفجار عبوة ناسفة فى موكبهم، جنوب غربى مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وقال مصدر أمنى: إن الانفجار وقع قرب قرية تبعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غربى كركوك، مضيفًا أن شرطيين آخرين أُصيبا بجروح خطيرة.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الجدير بالذكر أن مقاتلى تنظيم "داعش" الإرهابى ينشطون فى المنطقة.
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