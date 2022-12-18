مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، المسجد الأقصى فى القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى أغلقت الطرق المؤدية إلى الأقصى، لتأمين عمليات الاقتحام الواسعة لباحاته.





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