نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : الحكومة تحترم حق التعبير السلمي على أن لا يستخدم به أعمال عنف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 ديسمبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، إن الحكومة تعي صعوبة المعيشة التي يعانيها المواطن ونحن لا نعيش في جزيرة معزولة.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية بعد استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إن حق التعبير السلمي مقدر والحكومة تحترمه على أن لا يستخدم به أعمال عنف.

وقال الفراية إن الحكومة تأمل أن تحف حدة أزمة المحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة تغلب المصلحة الوطنية.

وفيما يخص أعمال العنف قال الفراية إن أعمال العنف شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة.

"48 عامود كهرباء في معان ألقيت على الأرض وقطع التيار الكهربائي عن عائلات في البيوت بعضها مريض ومرضه يتطلب أيضا وجود كهرباء، ما ذنب هؤلاء الناس" بحسب الفراية

وتساءل الفراية عن علاقة الاحتجاجات وارتفاع أسعار المحروقات بقطع الطرق وتكسير زجاج شاحنة وزجاج باص وحرق مؤسسة الضمان الاجتماعي وقطع الكهرباء عن مناطق ليس فقط في معان ولكن في مناطق أخرى شملتها الاحتجاجات.