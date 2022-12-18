أفغانستان.. 9 قتلى و30 جريحا جراء اشتعال صهريج نفط داخل نفق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب نحو 30 بجروح جراء احتراق صهريج محمل بالنفط داخل نفق في ولاية "بروان" الواقعة شمال شرق أفغانستان.

ونقل موقع صحيفة "هشت صبح" المحلية عن متحدث باسم وزارة الأشغال العامة، قوله: "لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 شخصًا بجروح إثر الحريق الذي اندلع في ولاية بروان".

علق آلاف الأفغان في الطريق بين "بغلان" والعاصمة كابول جراء حريق آخر اندلع بناقلة نفط

وأضاف المتحدث، بأن "النار اندلعت في صهريج النفط أثناء مروره داخل نفق سالانج بولاية بروان، ولا يزال هذا الطريق مغلقًا أمام حركة المرور".

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية قولها، إن "20 من الجرحى جرى نقلهم من مستشفى ولاية بروان إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج بسبب إصابتهم".

في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية أفغانية أن "آلاف الركاب عالقون على جانبي نفق سالانج منذ الليلة الماضية".