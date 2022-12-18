الأغذية العالمى يحذر من مجاعة فى الصومال

جدة - نرمين السيد - حذّر برنامج الأغذية العالمى من حدوث مجاعة جنوبى الصومال قبل نهاية العام، إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدة الإنسانية واستدامتها بشكل عاجل، وذلك بسبب انقطاع الأمطار لأربعة مواسم متتالية وموسم خامس محتمل من أكتوبر حتى ديسمبر 2022.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه فى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، خصص الصندوق الإنسانى للصومال 60% من أمواله للمنظمات غير الحكومية الوطنية. لكن هذا لا يمثل سوى 5% فقط من إجمالى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية فى الصومال، التى تسعى للحصول على 2.27 مليار دولار. وأشار برنامج الأغذية العالمى - فى أحدث تقرير له عن حالة الأمن الغذائى - إلى أن الوضع فى الصومال يبدو الآن مروعا بشكل متزايد بالنسبة لملايين الأشخاص المتضررين، بما فى ذلك أكثر من 300,000 شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائى فى جميع أنحاء الصومال، مبينا أن عدد المتضررين من الجفاف فى الصومال تضاعف بأكثر من ثلاثة مرات ليصل إلى 7.8 مليون شخص، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الجفاف، ويواجه 6.7 مليون شخص على الأقل انعدام الأمن الغذائى الحاد خلال شهر ديسمبر الجارى.

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