مقتل شخصين فى إطلاق نار بـ أتلانتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال نائب قائد الشرطة تشارلز هامبتون، إن ضباط الشرطة استجابوا للحادث بالمجمع الواقع فى جنوب غرب المدينة، وأعلن عن وفاة ضحيتين فى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
وذكر هامبتون أن القتيلين صبيان يبلغان 14 و16 عاما من العمر، والجرحى صبيان (11 و15 عاما)، وفتاة (15 عاما).
وأشار إلى أن الحادث نابع من "نزاع على وسائل التواصل الاجتماعى تصاعد إلى إطلاق نار". مضيفا أن كلا الجانبين كانا مسلحين، وكان هناك عدة أشخاص يطلقون النار.
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