عمدة كييف: استئناف جميع أنظمة الإمداد الحرارى عقب القصف الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن فيتالى كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، أنه تم استئناف العمل بجميع أنظمة الإمداد الحرارى بالكامل فى مدينة كييف وذلك فى أعقاب الهجوم الصاروخى الروسى الضخم، الذى وقع الجمعة الماضى.





وقال كليتشكو - فى بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن "المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد الهجوم الأخير، وعلى وجه الخصوص، أنظمة التدفئة، فجميع مصادر إمداد الحرارة تعمل كما هو مقرر"، موضحا أن أطقم بلدية كييف ستعمل فى مواقع معينة، حيث قد تنشأ مشكلات فى إمدادات التدفئة المحلية. وفى سياق آخر، أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية فى دونيتسك اليوم، أن شخصا مدنيا قتل وأصيب آخر خلال اليوم الماضى إثر هجمات روسية، مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا فى منطقتى ماريوبول وفولنوفاكا.

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