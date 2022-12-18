الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة فى مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال أربعة عشر فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال التى اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.





وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الأربعة عشر وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة فى أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل فى الضفة وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، وذلك بعد أن فتشت المنازل وعاثت بها خرابا.

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