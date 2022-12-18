تصريح جديد من «غازبروم» بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة، فى بيان، أن الجانب الأوكرانى رفض طلب الضخ عن طريق محطة "سوخرانيفكا"، وكانت أوكرانيا قد أعلنت فى وقت سابق، أن حجم الغاز عبر أراضى أوكرانيا فى 18 ديسمبر قد يصل إلى حوالى 42.4 مليون متر مكعب.

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