الأوروبى لمكافحة الأمراض يزف بشرى سارة بشأن جدرى القرود

وذكر المركز - فى تقرير إحصائى اليوم الأحد - أنه منذ يوم 6 ديسمبر الجارى سجلت 36 حالة إصابة بجدرى القردة فى 10 دول فقط من مناطق الاتحاد الأوروبى ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتى تشمل الـ27 دولة الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى الثلاث دول الأعضاء فى الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وهم آيسلندا وليخنتشتاين والنرويج.
وأضاف التقرير أن الفترة من 7 نوفمبر الماضى وحتى 13 من نفس الشهر سجلت 41 إصابة، بانخفاض قدرة 34.1 % بالمقارنة بالأسبوع السابق لها، بينما سجلت نفس الفترة انخفاضا قدرة 98.8% بالمقارنة بذروة الإصابة فى شهر يوليو الماضى حيث سجلت 2.164 حالة فى الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2022.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى حالات الإصابة بجدرى القردة منذ بداية انتشاره خلال العالم الجارى وحتى الفترة الحالية بلغ 20.934 حالة، شملت 29 دولة أوروبية ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالإضافة إلى 62 إصابة بين 3 من دول منطقة البلقان.
وطبقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن حالات الإصابة بجدرى القردة سجلت زيادة بنسبة 52.9% فى الفترة من 28 نوفمبر الماضى وحتى 4 ديسمبر الجارى بالمقارنة بالأسبوع السابق لها من 21 نوفمبر الماضى وحتى 27 من نفس الشهر.
وأشار التقرير إلى أن أغلبية حالات الإصابة بنسبة 93.7% سجلت من مناطق الأمريكتين.
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