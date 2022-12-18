جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات جدول مواعيد Yandex، فإنه بحلول الساعة الـ 8:29 "بتوقيت موسكو"، ألغيت 9 رحلات، وأجلت 20 أخرى فى مطار فنوكوفو، وفى مطار دوموديدوفو، ألغيت رحلتان، وأجلت 22 رحلة، أما فى مطار شيريميتيفو، فتم إلغاء رحلتين، وتأجيل 8.
وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية فى مركز "فوبوس"، يفجينى تيشكوفيتس، فى وقت سابق، بأن موسكو والمناطق المحيطة بها شهدت تساقط 50% من كمية الثلوج الشهرية خلال يوم واحد.
وأضاف أن تساقط الثلوج فى العاصمة موسكو، سيضيف 10 ملليمترات اليوم الأحد، وربما يتم تحطيم الرقم القياسى لهذا اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس السىء يتسبب فى تأخير 50 رحلة بمطارات موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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