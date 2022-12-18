زابوريجيا: مقاتلى زيلينسكى يمثلون خطرا على أمن المحطة

وقال روجوف: "تواصل الدول الغربية ونظام زيلينسكى التكهن بشأن موضوع إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا".
وأضاف روجوف بالقول: "من الواضح للجميع أن الخطر على المحطة النووية يأتى حصريًا من مقاتلى زيلينسكى الذين أطلقوا النار مرارًا وتكرارًا على المنشأة".
وتابع بالقول إن هناك خيارا واحدا فقط لإقامة منطقة أمنية تحول فيها كييف قواتها واسلحتها الثقيلة على مسافة لن يتمكنوا من ضرب المفاعل النووى فى زابوريجيا، مؤكدا على أن حماية المحطة من اختصاص روسيا.
وتتعرض المحطة النووية الأكبر فى أوروبا، بين الحين والآخر، لقصف من جانب القوات الأوكرانية، لكن لم يتمّ رصد أى تسرب إشعاعى.
وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة فى أقرب وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
وفى وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن بعض الدول الأوروبية تشارك فى المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله فى أن يساعد هذا الحوار فى إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.
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