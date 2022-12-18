العالم اليوم - هجوم غادر لداعش في كركوك.. وسقوط قتلى من الأمن العراقي

انتم الان تتابعون خبر هجوم غادر لداعش في كركوك.. وسقوط قتلى من الأمن العراقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 11:20 صباحاً - قتل 7 من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح 3 آخرون في هجوم الأحد استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم داعش، كما ذكر مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن "عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر، التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا: "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن مقاتلي تنظيم داعش ينشطون في المنطقة.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم الإرهابي، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، في ديسمبر 2017.