دونيتسك ولوجانسك: مقتل 4 مدنيين إثر قصف أوكرانى للأحياء السكنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات لوجانسك صباح اليوم الأحد، مقتل 3 مدنيين جراء القصف الأوكرانى على مدينة "شاستى" بصواريخ "هيمارس".



جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات لوجانسك صباح اليوم الأحد، مقتل 3 مدنيين جراء القصف الأوكرانى على مدينة "شاستى" بصواريخ "هيمارس". وأفادت السلطات فى دونيتسك - بمقتل مدنى وإصابة 7 آخرين صباح اليوم وسط مواصلة القوات الأوكرانية ضرب الأحياء السكنية فى دونيتسك.

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