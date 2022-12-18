روسيا تشن 20 غارة صاروخية شمال أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيفيتسكى، قوله "شنت القوات الروسية - خلال اليوم الماضى - ما لا يقل عن 20 غارة على أراضى منطقة سومى بشمال أوكرانيا".
وتابع بقوله "قصف الروس مجتمع شاليهين بقاذفات القنابل والرشاشات والأسلحة الصغيرة، وإجمالا، كان هناك 13 طلقة قاذفة قنابل و8 رشقات نارية بينما تعرض مجتمع سيريدينا بودا لقصف بقذائف الهاون. وتم شن غارتين على مجتمع زنوب-نوفهورودسك كما انفجرت 5 ألغام مزروعة على الحدود".
وأضاف أنه جار التحقق من الحصيلة الدقيقة لضحايا الغارات أو أضرار المنشآت.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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