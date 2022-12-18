العالم اليوم - إيراني يحسم لقب "مستر أولمبيا".. وتراجع كبير لـ"بيغ رامي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:21 صباحاً - حسم الإيراني هادي شوبان، الأحد، لقب "مستر أولمبيا"، متفوقا على المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الذي فاز باللقب عامي 2020 و2021.

وجاء "بيغ رامي" في المركز الخامس بالبطولة التي نافس فيها الرياضي المصري بفئة الوزن المفتوح. وحلّ ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر ثالثا، وبراندون كاري في المركز الرابع، وفقما ذكرت وسائل إعلام مصرية. ويبلغ إجمالي جوائز عروض "مستر أولمبيا" لعام 2022 حوالي 1.6 مليون دولار، وهي نفسها جائزة نسخة العام الماضي.

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