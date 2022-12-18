الصين تسجل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيس سجل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض، من بينهم 69 حالة وافدة، وذلك مقارنة مع 2286 سجلتها البلاد فى اليوم السابق.

وكانت الصين قد توقفت عن رصد الإصابات التى لا تظهر عليها أعراض منذ الأربعاء الماضى، لافتة إلى قلة الفحوصات بين المصابين من دون أعراض، ما يصعب تحديد الحصيلة الكلية بدقة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الحالات إلى ذروته فى الصين مطلع أبريل المقبل، وستبلغ الوفيات 322 ألفاً. وقال كريستوفر موراى، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم بأمريكا، إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت.