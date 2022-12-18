الأسهم الأمريكية تعانى من أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عانت الأسهم الأمريكية من أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ شهر سبتمبر الماضى، وسط قلق المستثمرين من أن إصرار بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على الاستمرار فى زيادة أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد إلى هاوية الركود.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية، أغلق مؤشرا "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك 100"، الذى يعطى وزناً كبيراً لأسهم التكنولوجيا، جلسة التداول منخفضين لليوم الثالث. وكان البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد أعلن منذ عدة أيام، رفع سعر الفائدة مرة أخرى، بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان ضروريا لكبح وتيرة الزيادات السريعة فى الأسعار والتضخم. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فأن التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.

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