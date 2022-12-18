كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الدفاع اليابانى توشيرو إينو، إن كلا الصاروخين من صواريخ باليستية. وحلقا حوالى 500 كيلومتر، وكان أقصى ارتفاع طيران لهما 550 كيلومترا.

وأضاف: "استمرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ غير مقبول على الإطلاق.. وتم التعبير عن احتجاجنا على عملية الإطلاق عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة فى بكين".

وشدد إينو على أن كلا الصاروخين اللذين أطلقتهما بيونغ يانغ يوم الأحد سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فى بحر اليابان.

وتحث سفن الدوريات اليابانية السفن الموجودة فى المنطقة على عدم الاقتراب منها إذا تم العثور على شظايا صاروخية والاتصال بالسلطات على الفور.

من جهتها، ذكرت مصادر حكومية فى قناة NHK التلفزيونية اليابانية، أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فى بحر اليابان.

وبدأ مقر إدارة الأزمات اليابانى مع وزارة الدفاع على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الجديد والتحقق منها.

وبحسب السلطات، لم ترد حتى الآن أى تقارير عن أى أضرار لحقت بالجانب اليابانى جراء إطلاق الصاروخ.

كما أعلن الجيش الكورى الجنوبى أن بيونغ يانغ أطلقت اليوم الأحد "صاروخا باليستيا غير محدد".

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكورى الجنوبى إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، (بحر اليابان).

ويأتى إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية "محركا عالى الدفع يعمل بالوقود الصلب" وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار هام "لتطوير نظام سلاح استراتيجى من نوع جديد".

وعلى الرغم من العقوبات الدولية المشددة المفروضة على برامج تسلحها، تمكنت بيونغ يانغ من بناء ترسانة صواريخ باليستية عابرة للقارات.

لكن جميع هذه الصواريخ المعروفة تعمل بالوقود السائل، وقد أعطى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون أولوية استراتيجية لتطوير محركات تعمل بالوقود الصلب لصواريخ أكثر تقدما.

وأعرب كيم هذا العام عن رغبته بأن تكون بلاده القوة النووية الأكبر فى العالم، مؤكدا أن بلاده دولة نووية وهذا الأمر "لا عودة عنه".

وأطلقت بيونغ يانغ موجة غير مسبوقة من الصواريخ من كافة الأنواع هذا العام بينها صاروخ باليستى يعد الأكثر تطورا.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة.