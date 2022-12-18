روسيا: العقوبات الأخيرة ضدنا ستأتى بعواقب سلبية على الاتحاد الأوروبى

ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول إن "مسألة حظر بث أربع وسائل إعلام روسية أخرى فى أراضى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى هو انتهاك لحق سكان الاتحاد الأوروبى فى الوصول إلى المعلومات".
وأضافت زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى بنود حزمة العقوبات الجديدة، والتى تنص على إمكانية قيام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتقديم استثناءات معينة من العقوبات لصالح عدد من مصدرى الأغذية والأسمدة الروس وهو ما يعد اعتراف من الاتحاد الأوروبى بأن إجراءاته التقييدية أدت إلى تقويض الأمن الغذائى العالمى لفترة طويلة، حيث أنها موجهة ضد مجمع الصناعات الزراعية الروسي، وتخلق حواجز كبيرة أمام استمرار تصدير منتجاتنا الزراعية إلى بلدان ثالثة".
وأوضحت أنه "اذا كان الاتحاد الأوروبى جاد بشأن الأمن الغذائي، فإنه يجب اتخاذ خطوات تكون شاملة، تنص على رفع كافة التدابير التقييدية التى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على توريد الحبوب والأسمدة والمواد الخام اللازمة لإنتاجها، من حزمة العقوبات ضد روسيا" . ميدانيا، لقى مدنى مصرعه وأصيب 7 آخرون، وسط مواصلة القوات الأوكرانية ضرب الأحياء السكنية فى دونيتسك. وأشارت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم إلى أن كييف تواصل قصف الأحياء السكنية فى دونيتسك وتوسع دائرة استهداف المدنيين.
وفى لوجانسك، أعلنت السلطات، مقتل 3 مدنيين جراء القصف الأوكرانى على مدينة شاستيا بصواريخ هيمارس. وكان رئيس دونيتسك الشعبية "دينيس بوشيلين"، قد أعلن سابقا أن النظام الأوكرانى يواصل قصفه المكثف على المناطق السكنية انتقاما لخسائره على خطوط التماس.
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