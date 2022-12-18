العالم اليوم - روسيا تفسر "سر" آخر ضربات كثيفة في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر روسيا تفسر "سر" آخر ضربات كثيفة في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - أكد الجيش الروسي، السبت، أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها، الجمعة، في أوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نفذت الجمعة 16 ديسمبر مستهدفة أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة".

وأضاف المصدر نفسه "تم بلوغ الهدف. استهدفت جميع المواقع التي تم تحديدها".

وتابعت الوزارة: "إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع إضافة إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين (تابعين للقوات الأوكرانية) نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها".

والجمعة، أعلنت أوكرانيا تعرضها لضربات صاروخية روسية جديدة أدت إلى انقطاع المياه عن العاصمة كييف وحرمان أنحاء البلاد من التيار الكهربائي.

وندد الاتحاد الأوروبي بهذه الهجمات معتبرا أنها "جرائم حرب".

الوضع في كييف