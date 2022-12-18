العالم اليوم - كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا

انتم الان تتابعون خبر كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:23 صباحاً - أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد"، الأحد، بعد أيام من إعلان بيونغيانغ نجاحها في اختبار محرك لنظام أسلحة جديد يعمل بالوقود الصلب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، أو بحر اليابان كما يسمى أيضا. كما أعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية "ربما أطلقت صاروخا".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا .. في رعاية الله وحفظة