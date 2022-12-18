العراق: سنرسل وفدا لأمريكا لبحث استثمارات الطاقة ومكافحة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، أنه بصدد إرسال وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين، بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجى ومناقشة فرص استثمار الطاقة فى العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مجلس الوزراء العراقى القول إن ذلك جاء خلال تلقى السودانى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وشدد رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان - على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على "أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمى فى مدّ الجسور بين دول المنطقة".

من جانبه، أكد ماكغورك استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.