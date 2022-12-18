العالم اليوم - "مشادة" بين حكيمي وإنفانتينو في ممر اللاعبين.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر "مشادة" بين حكيمي وإنفانتينو في ممر اللاعبين.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:30 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي دخل في مشادة كلامية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، عقب انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا في كأس العالم 2022، السبت.

وقالت صحيفتا "ميرور" البريطانية و"لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية وموقع "غول"، أن حكيمي "أجرى نقاشا حادا" مع إنفانتينو في ممر اللاعبين، اعتراضا على قرارات تحكيمية خلال لقاءي كرواتيا وفرنسا.

وخسر المغرب نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين نظيفين، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام كرواتيا بنتيجة 1-2 لينهي المونديال في المركز الرابع، محققا واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم على مدى تاريخه.

إلا أن حكيمي كان يرى أن منتخب بلاده يستحق تحكيما أفضل في المباراتين، اللتين شهدتا لقطات جدلية ومطالب باحتساب ركلتي جزاء للمغرب.

وقال صحفيون شاهدوا الواقعة إن حكيمي نقل غضبه لإنفانتينو "بصوت مرتفع"، بخصوص عدد من الحالات التحكيمية في المباراتين الأخيرتين، مؤكدين أنهم منعوا من تصوير المشادة.

وفي وقت لاحق، قال حكيمي في تصريحات تلفزيونية تعليقا على الواقعة: "لم يحدث أي شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد نهاية المباراة. ذهبت للتحدث معه (إنفانتينو)".

وتابع مدافع باريس سان جرمان الفرنسي: "أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا. لم يحدث أي شيء".