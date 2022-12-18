استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دهس مستوطن لهما فى نابلس

جدة - نرمين السيد - استشهد الشقيقان الفلسطينيان محمد ومهند يوسف مطير، من مخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، بعد أن دهسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكرى جنوب نابلس.





وقال مدير مكتب محافظة القدس فى مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التى كانا يستقلانها برفقة أشقائهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان؛ ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، فى حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل أراضى الـ48، وأعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته. وأفاد عماد مطير بأن إبن عمه محمد (37 عاما) استشهد على الفور بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند (19 عاما) بجروح خطيرة للغاية فى نفس الحادث، وأعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

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