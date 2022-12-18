الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربى لإنجازه التاريخى فى كأس العالم

جدة - نرمين السيد - وأحرز منتخب المغرب المركز الرابع فى مونديال قطر بعد خسارته أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف فى مباراة تحديد المركز الثالث مساء السبت، ليصبح أول فريق عربى وأفريقى فى تاريخ كأس العالم يحرز المركز الرابع.

وقال الملك محمد السادس: "تتبعنا ببالغ السرور والابتهاج، مساركم المتألق فى منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر الشقيقة، حيث تمكنتم، عن جدارة واستحقاق، من بلوغ الدور نصف النهائي، فى أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية، فى نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية"، بحسب وكالة المغرب العربى للأنباء.

وأضاف: "وإننا ونحن نبارك لكم هذا الإنجاز التاريخى غير المسبوق، لنعرب لكم عن بالغ شكرنا وعميق اعتزازنا وفخرنا بما أبدعتموه خلال هذا الملتقى الكروى الكبير، من أداء رائع وانضباط متميز، يعكس الاحترافية العالية والتنافسية القوية، والغيرة الوطنية الصادقة والقيم الإنسانية الراقية التى تتحلون بها، ويجسد روح التحدى وإصراركم على بذل أقصى الجهود لإعلاء لواء كرة القدم المغربية على الصعيد العالمي، وتمثيل كرة القدم الأفريقية والعربية أفضل تمثيل".

وتابع: "هذا الإصرار المتقد الذى أذكته تشجيعات ومؤازرة الجماهير المغربية الشغوفة التى استماتت فى مناصرتكم بحماس جياش وأهازيج واحتفالية مفعمة بمشاعر الحب والعشق لراية الوطن".

وأوضح: "وبقدر ما أسعدتم الشعب المغربي، ومختلف الجماهير الشقيقة والصديقة، خاصة منها العربية والأفريقية، التى تابعت إنجازكم الباهر بكل محبة وفخر وإعجاب، بقدر ما أشهدتم العالم، بحق، بعلو كعبكم، وصلابة عزيمتكم النابعة من قوة إيمانكم وحبكم لوطنكم، وتشبثكم بشعاركم الخالد الله، الوطن، الملك".

وأشار: "وإذ نجدد لكم إشادتنا البالغة وتهانئنا الحارة لكم، لاعبين ومدربا، وطاقما تقنيا وطبيا، ومسيرى وأطر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإننا ندعو الله أن يحفظكم وأن يلهمكم المزيد من التوفيق والسداد لمواصلة السير قدما، بنفس العزيمة والالتزام والروح التنافسية، وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرقة والمشرفة لكرة القدم المغربية، فى الملتقيات الرياضية القارية والدولية القادمة، لمواصلة إسعاد الجماهير المغربية العريضة، التى تعتز بإنجازكم وتناصركم داخل الوطن وخارجه".