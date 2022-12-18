الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير فهد بن تركى بن عبدالله آل سعود

جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، عن وفاة الأمير فهد بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.



جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، عن وفاة الأمير فهد بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ستتم الصلاة عليه غدا فى جامع الإمام تركى بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

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