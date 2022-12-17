العالم اليوم - انتخابات تونس.. جولة إعادة في أكثر من 100 دائرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 11:28 مساءً - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء السبت، وجود جولة إعادة للانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة من أصل 161 دائرة.

وفسر بوعسكر ذلك في حواره للقناة الوطنية الأولى، بالقول إن هناك إعادة "نظرا لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي مترشح على نصف الأصوات زائد واحد".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في تونس أن نسبة التصويت شبه النهائية في الانتخابات البرلمانية بلغت 8.8 بالمئة.

وقال بوعسكر لـ"دوت الخليج"، إن الانتخابات لم تشهد خروقا كبيرة تؤثر على النتائج، مضيفا أن أعضاء المراكز الانتخابية حاليا يقومون بفرز الأصوات استعدادا لإرسالها لمراكز التجميع الإقليمية في تونس.

وأكد أنه "بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في محطات الاقتراع، ستعلن الهيئة عن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات التشريعية".

ووصف بوعسكر نسبة الإقبال بـ"المتواضعة"، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.