العالم اليوم - مدرب الأرجنتين وتصريح مثير عن "ركلات الترجيح" في النهائي

انتم الان تتابعون خبر مدرب الأرجنتين وتصريح مثير عن "ركلات الترجيح" في النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 10:27 مساءً - كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، اليوم السبت، عن تحضيرات فريقه للمباراة النهائية التي ستجمعه بالمنتخب الفرنسي بمونديال قطر 2022.

وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة المنتظرة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قال سكالوني: "خطتنا للعب غدا واضحة. نعرف كيف نهاجم المنتخب الفرنسي، ونعرف نقاط قوته ونعم وسنوليها اهتماما كبيرا".

وأضاف: "سنحاول ألا نصل إلى ركلات الترجيح على غرار ما حصل في المباراة أمام هولندا في ربع نهائي المونديال، لكن إن وقعت، فسنختار الأفضل لحسمها".

ولدى سؤاله عن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي، قال المدرب الشاب إن "الدموع جزء من ثقافتنا، نحن مولعون بكرة القدم وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول العالم على الإطلاق. كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا".

تجربة مجنونة

من جهته، اعتبر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أن "ما نمر به هو تجربة مجنونة جدا".

وأوضح مارتينيز: "خسرنا افتتاحا أمام السعودية، لكن بقينا على حماستنا وتصميمنا ومثابرتنا، وتحسنّا من مباراة إلى أخرى. أمام وبولندا والمكسيك لعبنا كأننا في المباراة النهائية، وأمام هولندا أيضا ولكن أخذونا إلى الركلات الترجيحية، وبالتالي فالمشوار كان وعرا".

وتابع "أردنا أن نناضل ونكافح ما بعد السعودية وأن نبذل قصارى جهدنا لنلعب المباراة النهائية، وها نحن الآن قريبون جدا من الخطوة الأخيرة".