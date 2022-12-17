العدو يصادر 3492 دونمًا من أراضي عقربا

العدو يصادر 3492 دونمًا من أراضي عقرباإستولت قوات العدو الصهيوني على 3492 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية عقربا، جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان ان الأراضي التي استهدفها جنود العدو الصهيوني تقع في الحوض رقم (13) طبيعي من موقع جبل القرين، والحوض (14) طبيعي من جبل المسترة، وموقع طلعة عمرة من جبل القرين من أراضي قرية عقربا، بحجة أنها أراضي دولة.

وأوضح بأن هذا النوع من الإعلانات يهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المشروع الاستيطاني المتزايد في الأرض الفلسطينية وحظر دخولهم إليها بحجة أنها "أراضي دولة"، وهي جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديداً الملاصقة منها للأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة.

وبين شعبان أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2022م، أصدرت ثلاثة إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر عليهم الوصول إليها وزراعتها واستخدامها واستصلاحها.

وطالبت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري إلى التوجه إلى مكاتبها من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن لإبطال الأمر الاحتلالي.