شولتز يفتتح أول محطة عائمة للغاز الطبيعى فى ألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - افتتح المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم /السبت/، أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المُسال في البلاد، وذلك خلال مراسم افتتاح حضرها عدد من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين الألمان في مدينة فيلهلمسهافن الساحلية الشمالية.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني، أشاد شولتز ووزراء آخرون بالمشروع باعتباره دليلًا على "السرعة" الجديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك رغم الانتقادات التي يواجهها افتتاح المرفأ العائم من قبل نشطاء حماية البيئة.

وخلال كلمته في مدينة فيلهلمسهافن، أشاد شولتز بمدى سرعة بناء المنشأة التي تم بناؤها قبالة ساحل بحر الشمال في وقت قياسي أقل بقليل من 10 أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يظهر أن ألمانيا "قادرة على بدايات جديدة والسرعة".

وأضاف المستشار أن مشروعات الغاز الطبيعي المسال الألمانية ستساعد في جعل البلاد "مستقلة عن خطوط الأنابيب القادمة من روسيا".

وفي السياق نفسه، حضر الاجتماع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى ستيفان ويل.

ومن جانبه، قال هابيك: "نتخذ خطوة هامة للغاية اليوم لتأمين إمدادات الطاقة في ألمانيا"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية "تدفع نحو مصادر الطاقة المتجددة" بنفس الحماس.

جدير بالذكر أن شولتز أعطى الضوء الأخضر لمشروعات الغاز الطبيعي المسال في 27 فبراير من هذا العام، بعد أيام فقط من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تغذي المنشأة الجديدة في فيلهلمسهافن ما يقدر بنحو 6 % من الطلب الألماني على الغاز الطبيعي كل عام، حيث يعد افتتاح محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال علامة فارقة في خطط ألمانيا لإيجاد مصادر بديلة للغاز الطبيعي، بحسب "دويتشه فيله".

وتشمل محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة سفينة مجهزة بشكل خاص تسمى وحدة التخزين وإعادة التحويل إلى غاز عائم، ورست هذه السفينة، الخميس الماضي، وعلى متنها 165 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وعلى الجانب الآخر، انتقدت جماعات حماية البيئة بشدة حكومة شولتز في تكثيف مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري ضمن سعيها لملء فجوات الطاقة التي خلفتها الإمدادات الروسية إلى ألمانيا والتي كانت شحيحة هذا الشتاء.

ورأى الاتحاد الألماني للبيئة والمحافظة على الطبيعة (BUND)، أنه يجب أيضًا تطبيق نفس السرعة التي تم بها بناء محطة الغاز الطبيعي المسال في "التخلص التدريجي من طاقة الوقود الأحفوري"، مشيرة إلى أن افتتاح المنشأة ليس سببا للاحتفال.

جدير بالذكر أن منشأة الغاز الطبيعي المسال التي افتتحت، اليوم /السبت/، هي الأولى من بين 5 محطات من المقرر افتتاحها نهاية العام المقبل، على أن تكون في مدن برونزبوتيل وستاد ولوبمين الشمالية، على أن تكون تلك المحطات عند الانتهاء من إنشائها قادرة على توفير ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعي.