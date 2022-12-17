زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كازاخستان وآخر يهز جزيرة إيفيا اليونانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - سجلت كازاخستان اليوم السبت زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة ضرب جنوب غرب مدينة ألماتي، حسبما أفاد وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية.

وأوضحت أن الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو تدمير في المنشآت.

وفي سياق متصل، أعلن معهد آثينا للجيوديناميك أن زلزالا ضرب منطقة جزيرة إيفيا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأفاد المعهد اليوناني بأن هزتين اخرتين ضربتا نفس المنطقة منذ ساعات أيضًا وبلغت قوتهما 2.9 ريختر و2.5 ريختر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تدمير في المنشآت بينما طالبت السلطات اليونانية المواطنين بتوخي الحذر.