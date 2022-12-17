الانتخابات التونسية: أكثر من 656 ألف ناخب صوتوا حتى عصر اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وصل إلى 656 ألفا و915 ناخبا، بنسبة 7.19% من إجمالى عدد المسجلين الذين يفوق عددهم 9 ملايين ناخب.





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