العالم اليوم - الهيئة المستقلة في تونس: الانتخابات لم تشهد خروقا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، لـ"دوت الخليج"، مساء السبت، إن غالبية مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها منذ الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن الانتخابات لم تشهد خروقا كبرى تؤثر على النتائج.

وأضاف أن هناك بعض المراكز التي لا تزال تستقبل الناخبين طبقا للتوقيت الاستثنائي الذي أقرته هيئة الانتخابات في جزيرة جربة ومدينة جرجيس.

ولفت إلى أن أعضاء المراكز الانتخابية حاليا يقومون بفرز الأصوات، استعدادا لإرسالها لمراكز التجميع الإقليمية في تونس.

وقال إنه بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في محطات الاقتراع، ستعلن الهيئة عن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وأضاف أن الهيئة أعلنت في وقت سابق أن النسبة عند ساعات الظهر 7.9 بالمئة، وهي قبل 3 ساعات من إغلاق بواب مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن النسبة النهائية ستكون مختلفة.

وقال بوعسكر إنه ما قد يفسر نسبة الإقبال المتواضعة مقارنة مع المشاركة في الاستفتاء على الدستور هو أن المرشحين يقومون بالحملات من تلقاء أنفسهم ودون أن تدعمهم أحزاب ولم يكن هناك مال سياسي أو دعم حكومي.

ومع ذلك، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إن الأرقام الحالية تتعلق بالدور الأول من الانتخابات التشريعية وهناك دور ثان سيتم تنظيمه بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول، وهي للدوائر التي لم يفز بها أي من المرشحين بالأغلبية المطلقة.

وأضاف أن الهيئة أن قامت بعملها من فتح المراكز في وقتها وتوفير المعدات الانتخابية، والإعلان النتائج.

وقال إن الحملات الانتخابية الحالية كانت من "أنظف" الحملات في تونس منذ عام 2011، مضيفا أنه لم تسجل أي إشكالات أو خروق كبرى تؤثر على النتائج