القاهرة الإخبارية.. أبو غزالة: مشكلة العالم العربى أنه ينتظر نتيجة الصراعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أبو غزالة"، خلال استضافته فى برنامج "عن قرب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشكلة العالم العربى أنه ينتظر نتيجة الصراعات العالمية ولا يقرر مصيره. وتابع: "يجب أن نتذكر أن الحرب بها رابح وخاسر، فحتى الحرب فرصة يجب أن تستثمرها الدول العربية"

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