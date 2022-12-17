الأردن: نتصدى بكل حسم لمحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المديرية فى بيان، اليوم السبت، عن وجود قوة أمنية فى مختلف محافظات الأردن، تكفل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وتؤمن حرية التنقل على جميع الطرق، موجهة الشكر لكافة المواطنين الذين أبدوا تعاونا ومساندة للجهود الأمنية، فى مختلف محافظات المملكة، كما أكدت المديرية أنها تكفل حق التعبير السلمى الذى لا يتجاوز القانون.

وفى سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، على أهمية الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ القانون وترسيخ سيادته، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وانسيابية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء الأردنى خلال ترؤسه اجتماعا اليوم، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية والجهات المختصة، احترام الحكومة لحق التعبير السلمى عن الرأى وفق مظلة الدستور.

وأشاد رئيس الوزراء الأردنى بجهود الأجهزة الأمنية الذين يصلون الليل بالنهار فى سبيل ترسيخ سيادة القانون والسهر على راحة المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.